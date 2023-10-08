Рашисти активно застосовують проти України дрони-камікадзе, фото: VSN

https://racurs.ua/ua/n188069-osin-i-zyma-stanut-rekordnymy-za-kilkistu-shahediv-ignat.html

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Нинішні осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які рф застосує проти України.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів «Шахед», — наголосив він.

За словами Ігната, лише за минулий місяць росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.

За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1 тис. «шахедів». А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць, — наголосив він.

Джерело: «РБК-Україна»