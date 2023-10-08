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Нинішні осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які рф застосує проти України.
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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів «Шахед», — наголосив він.
За словами Ігната, лише за минулий місяць росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.
За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1 тис. «шахедів». А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць, — наголосив він.
Джерело: «РБК-Україна»
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