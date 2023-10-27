Екс-суддю Олексія Тандира відправили в СІЗО. Фото:

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Ракурс

Святошинський районний суд Києва 27 жовтня продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру.

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Його відправили в СІЗО ще на 60 діб. Таким чином Тандир перебуватиме в СІЗО до 25 грудня 2023 року включно. Попередній запобіжний захід діяв до 4 листопада. Також сьогодні відбулося перше засідання по суті. Про це повідомили «Громадське» та «Суспільне».

Нагадаємо, 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі Lexus ES350 під час комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості у Києві. Від удару бійця відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.

Розслідування щодо екс-судді ДБР завершило 3 серпня. Слідчі з’ясували, що Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту й намагався приховати стан алкогольного сп’яніння.

Експертиза встановила, що колишній суддя замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу.

Джерело: «Суспільне», «Громадське»