Специ СБУ за тиждень знищили 19 танків. Фото:

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Служба безпеки України продовжує не лише викривати зрадників, але й активно нищить загарбників на фронті.

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Зокрема, за останній тиждень спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ за тиждень спопелили 19 танків, 38 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки та 57 одиниць автотранспорту. Про це 28 жовтня повідомив прес-центр СБ України.

Також на різних ділянках фронту були ліквідовані 228 російських солдатів та офіцерів, знищили камеру відеоспостереження, 44 фортифікаційні споруди та два склади з боєкомплектами росіян.

Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 27 жовтня в СБУ відзвітували, що підрозділ Центру спеціальних операцій «А» СБУ «Білий вовк» останнім часом знищив ще 72 ворожі цілі. На металобрухт були перетворені не лише бронетехніка, але й станції РЕБ та артилерія росіян.