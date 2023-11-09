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Новий рекорд по знищенню окупантів встановили специ СБУ. Фото:

Новий рекорд по знищенню окупантів встановили «Білі вовки» з СБУ (ВІДЕО)

9 лис 2023, 20:50
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Новий рекорд по знищенню російських цілей встановили бійці підрозділу Центру спеціальних операцій «А» СБУ «Білий вовк».


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За ніч специ ліквідували 20 ворожих цілей та об'єктів. Серед знищеного — вісім танків, три самохідні артилерійські установки «Мста-С», три гаубиці «Д-30», бойову броньовану машину. Також було уражено п’ять укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями. Про це 9 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам. І розсіяли темряву вогнем спаленої ворожої техніки, — зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення «Білі вовки» у складі Центру спецоперацій «А» знищили 216 танків. Таким чином специ «мінуснули» майже три російські полки, бо штатна чисельність танкового полку армії рф становить 94 одиниці.

Джерело: Ракурс


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