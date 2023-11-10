Засуджено зрадника, який допомагав пересуванню ворожої техніки, фото: СБУ

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15 років ув’язнення отримав зрадник, який на власному авто у перші дні повномасштабного російського вторгнення «провів» із Сумщини до околиць Києва 128 одиниць техніки окупантів, серед котрої були танки, бронетранспортери та САУ.

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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляють прес-служби СБУ та Сумської обласної прокуратури.

Будучи місцевим, відтак чітко обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, чоловік створив всі передумови для успішного проходження техніки російської федерації до Київської області, — розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що ця бойова техніка входила до складу «передових» підрозділів окупаційних угруповань рф, які отримали завдання штурмувати Київ з північно-східного напрямку. За час війни ця колона ворожих військ була знищена захисниками України.

При цьому сам російський агент після «супроводу» окупантів повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на фсб навіть після звільнення регіону, — зазначають у СБУ. — Так, за вказівкою російської спецслужби він збирав розвіддані про дислокацію та наявне озброєння Сил оборони на території області.

СБУ затримала зловмисника в результаті спецоперації у серпні 2022 року.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення рф. Серед основних його завдань було забезпечення «навігації» військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва, — зазначають у СБУ.

В ході обшуку за місцем його проживання було вилучено:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором;

202 патрони, які зловмисник зберігав без належного дозволу.

Роменський міськрайонний суд 10 листопада 2023 року визнав його винним за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.