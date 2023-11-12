Знищення рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189269-prykordonnyky-minometnym-vognem-znyschyly-grupu-rashystiv-na-kup-yanskomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Купʼянсько-Лиманському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою мінометів та гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців.

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Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни, російська армія через великі втрати техніки все частіше опирається на піхоту під час штурмів.