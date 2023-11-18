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Ракурс
Під час порятунку дрона, скріншот відео

Порятунок рядового «Мавіка» — українські військові не дали потонути дрону (ВІДЕО)

18 лис 2023, 12:43
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Українські військові врятували дрон типу «Мавік», який ледь не потонув у Дніпрі.


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Відповідне відео сьогодні, 18 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Зворушливі кадри порятунку рядового «Мавіка», які свідчать про те, наскільки важливі дрони в сучасній війні і як дбайливо до зібраних на донати українців «пташок» ставляться українські військовослужбовці, — наголосив журналіст.

Зазначається, що врятованому дрону надали «першу екстрену допомогу» й згодом він обов’язково зробить свій внесок у перемогу України.

Джерело: Ракурс


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