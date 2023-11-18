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Під час порятунку дрона, скріншот відео
Порятунок рядового «Мавіка» — українські військові не дали потонути дрону (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189467-poryatunok-ryadovogo-mavika-ukrayinski-viyskovi-ne-daly-potonuty-dronu-video.htmlРакурс
Українські військові врятували дрон типу «Мавік», який ледь не потонув у Дніпрі.
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Відповідне відео сьогодні, 18 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Зворушливі кадри порятунку рядового «Мавіка», які свідчать про те, наскільки важливі дрони в сучасній війні і як дбайливо до зібраних на донати українців «пташок» ставляться українські військовослужбовці, — наголосив журналіст.
Зазначається, що врятованому дрону надали «першу екстрену допомогу» й згодом він обов’язково зробить свій внесок у перемогу України.
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