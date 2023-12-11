Cуд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n190250-zagybel-pomichnyka-zalujnogo-cud-obrav-zapobijnyy-zahid-pidozruvanomu.html

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Олегу Тімченку — офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову, що пізніше призвело до загибелі останнього, суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар прес-служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання, — зазначили в прокуратурі.

6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39-річний помічник Залужного Частяков, котрий у цю дату відзначав день народження. Дружина загиблого розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому.

9 листопада Печерський райсуд Києва не обрав запобіжний захід Тімченку. У спецпрокуратурі заявляли, що оскаржуватимуть ухвалу суду про відмову в обранні запобіжного заходу.

Джерело: «Українська правда»