Рашисти атакують Україну «шахедами» незвичного кольору, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n190490-shahedy-chornogo-koloru-dnyamy-zbyly-na-hersonschyni-gumenuk.html

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На Херсонщині захисники України нещодавно зафіксували та збили безпілотники незвичного чорного кольору.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Поки що швидкісних шахедів ми не фіксували, але пофарбовані у темний колір ми вже бачили. Збиття підтвердило, що вони час від часу використовуються, — зазначила вона. — Не всі в тих партіях, які ми зафіксували по атаках на нашій зоні відповідальності, пофарбовані у темний колір. Але на Херсонщині днями ми зафіксували збиті «Шахеди» чорного кольору.

За словами Гуменюк, такий колір «шахедів» — це розрахунок на ускладнення роботи мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично, оскільки їм складніше виявити у чорному небі чорний «шахед» за допомогою прожекторів.

Джерело: «Укрінформ»