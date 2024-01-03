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Захисники України ліквідували вже понад 361 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

680 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

3 січ 2024, 09:27
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 361 тис. 500 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 680 осіб. Про це сьогодні, 3 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 990 танків;
  • 11 тис. 107 бойових броньованих машин;
  • 8 тис. 546 одиниць артилерійських систем;
  • 945 одиниць РСЗВ;
  • 629 одиниць засобів ППО;
  • 329 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 748 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 783 крилаті ракети;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 391 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 298 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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