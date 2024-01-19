ДБР пояснило затримання бізнесмена Мазепи

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ДБР затримало на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

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В офіційному повідомленні 19 січня це відомство заявило, що очільник інвесткомпанії Concorde CapitalІ Ігор Мазепа затриманий під час спроби виїзду за кордон.

Бізнесмен нібито організатор схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

Крім того, в різних регіонах України затримані ще три учасники «злочинної організації», у тому числі брат організатора.

У ДБР нагадали, що 29 листопада 2023 року викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів: відомі інвестори у сфері будівництва «елітного житла», їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Вони, за версією слідства, діяли в інтересах декількох забудовників. У ДБР кажуть, що бізнесмени використовували прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України.

Інші учасники підшукували через соціальні мережі «підставних осіб», які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище, — йдеться у повідомленні.

Надалі виконавці від імені «підставних осіб» підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони «перепродавали» землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

За такою схемою протягом 2020−2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

с. 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

У листопаді 2023 року було повідомлено вісім підозр за цими статтями.