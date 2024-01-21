Трамп назвав Орбана «великим лідером в Європі». Фото:

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Ракурс

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розхвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Компліментарну заяву на адресу угорського політика, який підтримує російського диктатора володимира путіна, Трамп зробив в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир. Екс-президент США назвав Орбана «великою людиною» і «великим лідером в Європі».

Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни, — заявив Трамп.

Як відомо, у жовтні 2023 року Дональд Трамп назвав Віктора Орбана лідером Туреччини.

Нинішній угорський прем'єр був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року й у судових справах проти екс-президента США.

Нагадаємо, у грудні минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з диктатором рф володимиром путіним у Пекіні назвав російську війну проти України «воєнною операцією». Згодом він пояснив, що це «військова операція», а «між двома країнами не було оголошення війни».