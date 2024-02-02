Знищення дроном ворожого комплексу спостереження, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191976-prykordonnyky-znyschyly-voroji-kompleksy-sposterejennya-na-harkivskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів нищили ворожі комплекси спостереження «Муром-П» та «Іронія-М» на Харківському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Комплекс «Муром-П» росіяни використовують, щоб цілодобово дистанційно спостерігати за територією та пересуванням українських військових об'єктів. Він обладнаний тепловізором та камерою з зумом. Може працювати автономно й, як вважається, виявляти людей та автомобілі на відстані до 8−10 км.

Комплекс «Іронія» призначається для спостереження за місцевістю, пошуку різних об'єктів та визначення їх координат. Його оптична частина може включати телекамеру, тепловізор та лазерний далекомір.