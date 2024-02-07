Наслідки ракетної атаки по Києву, фото: КМВА

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У Києві загинули чотири мешканці пошкодженої внаслідок російської ракетної атаки сьогодні, 7 лютого, багатоповерхівки в Голосіївському районі.

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Ще 32 людини постраждали в Голосіївському районі та троє - у Дніпровському. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Прес-служба КМВА зазначає, що пожежу у багатоповерхівці в Голосіївському районі ліквідували об 11.40. Рятувальниками та поліцією було евакуйовано 40 людей, врятовано — 26.

Також ліквідовано пожежа в будівлі СТО на площі 800 м. кв. Внаслідок неї згоріли чи пошкоджені близько 40 авто. На місці продовжує працювати ДСНС.

Крім того, на межі Дніпровського та Деснянського районів внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції, без пожежі.