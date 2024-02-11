Окупанти атакували Херсонщину дронами та авіацією. Фото: ОП

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Ракурс

Херсонська область 11 лютого знову перебувала від обстрілами російської армії.

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Дві керовані авіабомби окупантів влучили в районі села Монастирське Бериславського району. Внаслідок обстрілу поранень зазнав 43-річний чоловік, який на момент атаки перебував на власному подвір’ї. Постраждалого з пораненням обличчя госпіталізували. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Крім того, через вибух бомби медична допомога знадобилася 67-річному чоловіку — у нього діагностували уламкові поранення голови.

Ще ворожі авіаційні бомби впали у Качкарівці. Влада поки встановлює інформацію про постраждалих та пошкодження.

А центр Берислава загарбники атакували шістьма дронами. Внаслідок скиду вибухівки у Золотій Балці загорівся будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські загарбники 5 лютого завдавали ударів по центру Херсона. Вони поцілили в автівку, яка згоріла. В салоні пожежники знайшли тіла двох загиблих чоловіків. Також загинули 66-річна жінка та 60-річний чоловік, які в момент обстрілів перебували на вулиці.