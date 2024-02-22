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Захисники України ліквідували вже понад 407 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
1160 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192628-1160-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 407 тис. 240 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 523 танків;
- 12 тим. 373 бойові броньовані машини;
- 9 тис. 867 одиниць артилерійських систем;
- 997 одиниць РСЗВ;
- 680 одиниць засобів ППО;
- 339 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 596 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 903 крилаті;
- 25 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 12 тис. 924 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 566 одиниць спеціальної техніки.
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