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Захисники України ліквідували вже понад 407 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

1160 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

22 лют 2024, 09:30
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 407 тис. 240 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 523 танків;
  • 12 тим. 373 бойові броньовані машини;
  • 9 тис. 867 одиниць артилерійських систем;
  • 997 одиниць РСЗВ;
  • 680 одиниць засобів ППО;
  • 339 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 596 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 903 крилаті;
  • 25 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 924 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 566 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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