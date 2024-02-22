Росіяни вдарили по селу Львове на Херсонщині, фото: Херсонська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n192631-rashysty-obstrilyaly-selo-na-hersonschyni-zagynula-ludyna-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, вранці обстріляли село Львове Бериславського району Херсонської області.

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Внаслідок обстрілу загинула людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що один із «прильотів» стався по території приватного будинку.

На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років. Мої співчуття рідним та близьким, — зазначив Прокудін.

У прес-службі Херсонської обласної прокуратури повідомляють, що обстріл, за попередньою інформацією, здійснювався з артилерії. Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).