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ЗСУ ліквідували вже понад 424 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
900 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n193172-900-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 424 тис. 60 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 900 осіб. Про це сьогодні, 10 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 731 танк;
- 12 тис. 850 бойових броньованих машин;
- 10 тис. 466 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 15 одиниць РСЗВ;
- 709 одиниць засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 8 тис. 82 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 919 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 13 тис. 752 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 672 одиниці спеціальної техніки.
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