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ЗСУ ліквідували вже понад 424 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

900 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

10 бер 2024, 09:58
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 424 тис. 60 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 900 осіб. Про це сьогодні, 10 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 731 танк;
  • 12 тис. 850 бойових броньованих машин;
  • 10 тис. 466 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 15 одиниць РСЗВ;
  • 709 одиниць засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 8 тис. 82 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 919 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 13 тис. 752 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 672 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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