рф посилює тиск на українців через «вибори». Фото:

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росія почала посилювати тиск на цивільних українців, які мешкають в окупації.

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Пов’язано це з фейковими «виборами президента рф», які агресор хоче провести на ТОТ. Зокрема, в Луганську 2 тис. 600 місцевих чиновників змусили відвідувати будинки і переконувати мешканців «проголосувати». Про це 13 березня Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Загарбники наказали навчальним закладам та іншим деревним установам забезпечити явку своїх підлеглих на незаконні вибори. Однак через російську агресію й масове переселення у містах на окупованих територіях залишилася лише третина населення.

Британці наголошують, що країна-агресор не має законних підстав для проведення «виборів» на українській території. Курім того, довіра до цього безглуздого заходу ще більше підривається через відсутність належного представництва, низький рівень безпеки та примус, які спрямований на примушення цивільних до участі в голосуванні.

Дуже ймовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявить про високу явку і переважну підтримку Путіна, незалежно від того, що насправді відбуватиметься на виборах, щоб створити враження, що демократичний вибір був зроблений, — припускає британська розвідка.

Нагадаємо, 10 березня в Центрі національного спротиву повідомляли, що російські загарбники розпочали вивчати сторінки жителів ТОТ у соцмережах напередодні проведення так званих виборів президента росії. Такими діями росіяни хочуть не допустити «дезінформації» перед «виборами» й змусити мовчати всіх незгодних.