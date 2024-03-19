Цілий Shahed знайшли на Вінниччині. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n193475-cilyy-shahed-znayshly-na-vinnychchyni-foto.html

Ракурс

Цілий російський дрон-камікадзе типу Shahed знайшли у Вінницькій області.

.

Упродовж 17 та 18 березня правоохоронці отримали чотири повідомлення про виявлення уламків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів. Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння ворожих безпілотників. Про це Головне управління Національної поліції Вінницької області повідомило у Facebook.

Один з виявлених дронів, якого знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки ще трьох «Шахедів», які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях.

Силовики запевняють, що не було постраждалих людей чи пошкодження майна. Частини зруйнованих дронів вилучили й знищать.

Нагадаємо, у Миколаївській області сапери знешкодили бойову частину російського «Шахеда», який застряг у гвинті вітряка. Уламки дрона-камікадзе Shahed не вибухнули й були небезпечними, але сапери демонтували їх з висоти 55 м, що еквівалентно 18-поверховому будинку.