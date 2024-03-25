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Посол рф не прибув до МЗС Польщі, щоб пояснити проліт російської ракети
Посол рф не прибув до МЗС Польщі, щоб пояснити проліт російської ракетиhttps://racurs.ua/ua/n193693-posol-rf-ne-prybuv-do-mzs-polschi-schob-poyasnyty-prolit-rosiyskoyi-rakety.htmlРакурс
Посол терористичної російської федерації в Польщі Сєрґєй Андрєєв не прибув 25 березня до МЗС Польщі.
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Польське міністерство викликало російського посла через те, що зранку 24 березня російська ракета перетнула кордон країни. Йому планували вручити ноту протесту.
Речник МЗС Польщі Павел Вронський виступив з коротким повідомленням для журналістів:
Готові? Посол Сєрґєй Андрєєв не прибув на зустріч.
Вронський заявив, що польський уряд «розмірковує", чи посол рф виконує свої обов’язки. Речник сказав, що польська нота протесту з приводу ракети, яка порушила повітряний простір, буде передана до МЗС росії «іншим шляхом».
У ніч на 24 березня одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета залетіла у районі села Осердув у Люблінському воєводстві і перебувала там 39 секунд.
О 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених сьогодні вночі авіацією дальньої дії Російської Федерації. Цілями ударів були міста Західної України, — йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Якби були якісь ознаки того, що цей об'єкт прямує до якоїсь цілі, розташованої на території Польщі, звичайно, він був би збитий, — заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Увечері 24 березня польське МЗС оголосило, що викличе посла рф, аби той надав пояснення інциденту.
Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна зазначив, що це вже втретє російська ракет порушує повітряний простір Польщі.