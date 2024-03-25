Посол рф не прибув до МЗС Польщі, щоб пояснити проліт російської ракети

https://racurs.ua/ua/n193693-posol-rf-ne-prybuv-do-mzs-polschi-schob-poyasnyty-prolit-rosiyskoyi-rakety.html

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Посол терористичної російської федерації в Польщі Сєрґєй Андрєєв не прибув 25 березня до МЗС Польщі.

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Польське міністерство викликало російського посла через те, що зранку 24 березня російська ракета перетнула кордон країни. Йому планували вручити ноту протесту.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський виступив з коротким повідомленням для журналістів:

Готові? Посол Сєрґєй Андрєєв не прибув на зустріч.

Вронський заявив, що польський уряд «розмірковує", чи посол рф виконує свої обов’язки. Речник сказав, що польська нота протесту з приводу ракети, яка порушила повітряний простір, буде передана до МЗС росії «іншим шляхом».

У ніч на 24 березня одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета залетіла у районі села Осердув у Люблінському воєводстві і перебувала там 39 секунд.