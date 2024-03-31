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Російський загарбник втратив ноги в результаті влучання українського FPV-дрона.
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Відповідне відео сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.
Цей росіянин прийшов без дозволу на нашу землю. За це був позбавлений ніг, — вказано в описі відео. — На конструктор без частини деталей його перетворили воїни Strike Drones Company 47 ОМБр.
На відео показано момент та наслідки влучання дрона у рашиста.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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