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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Російський окупант втратив ноги після зустрічі з українським дроном (ВІДЕО)

31 бер 2024, 14:31
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Російський загарбник втратив ноги в результаті влучання українського FPV-дрона.


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Відповідне відео сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

Цей росіянин прийшов без дозволу на нашу землю. За це був позбавлений ніг, — вказано в описі відео. — На конструктор без частини деталей його перетворили воїни Strike Drones Company 47 ОМБр.

На відео показано момент та наслідки влучання дрона у рашиста.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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