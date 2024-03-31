Знищення російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193895-rosiyskyy-okupant-vtratyv-nogy-pislya-zustrichi-z-ukrayinskym-dronom-video.html

Ракурс

Російський загарбник втратив ноги в результаті влучання українського FPV-дрона.

.

Відповідне відео сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

Цей росіянин прийшов без дозволу на нашу землю. За це був позбавлений ніг, — вказано в описі відео. — На конструктор без частини деталей його перетворили воїни Strike Drones Company 47 ОМБр.

На відео показано момент та наслідки влучання дрона у рашиста.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.