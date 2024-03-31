рф встановлює баржі для захисту Новоросійського порту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193904-rosiya-vstanovluie-barji-dlya-zahystu-novorosiyskogo-portu-brytanska-rozvidka.html

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Країна-агресор росія намагається захистити свій Чорноморський флот у Новоросійську.

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У цей морський порт противник перебазував свої найцінніші кораблі та субмарини, щоб захисти їх від українських морських безпілотників. З’ясувалося, що біля входу в Новоросійський порт росіяни розмістили чотири баржі. Про це 31 березня повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних безекіпажних дронів, — зазначається у зведенні.

Британська розвідка наголошує, що саме Новоросійський порт зараз відіграє вирішальну роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту.

Також в оборонному відомстві додали, що Москва звільнила командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова після того, як Україна досягла успіхів у застосуванні надводних дронів проти російських цілей як у морі, так і в порту.

А новий командувач Сергій Пінчук зараз хоче врятувати залишки Чорноморського флоту шляхом прийняття подальших профілактичних та оборонних заходів, включаючи скорочення пропуску до портових засобів.

Нагадаємо, британська розвідка нещодавно спрогнозувала невтішну долю для так званої «дніпровської флотилії», яку вирішили створити російські окупанти для маневрів по Дніпру. Союзники вважають, що ці човни стануть мішенню для українських надводних безпілотників.