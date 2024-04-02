Україна б’є по росії дронами з штучним інтелектом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193957-ukrayina-bie-po-rosiyi-dronamy-zi-shtuchnym-intelektom-cnn.html

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Нафтопереробну галузь росії атакують українські дрони зі штучним інтелектом.

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Україна продовжує вражати російські НПЗ, бо нафта залишається найбільшим джерелом доходів для військової машини країни-агресора. Ці успішні атаки стали можливими не лише завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю польоту, але й інтеграції ШІ до деяких дронів. Штучний інтелект допомагає БПЛА орієнтуватись та уникати глушіння. Про це повідомив телеканал CNN.

Джерело, яке близьке до української програми дронів розповіло, що точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню ШІ. Кожен літак має бортовий комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість, а польоти визначають заздалегідь із союзниками. А дотримання планів польоту дозволяє Україні вражати цілі з точністю до метра.

За словами аналітика Королівського інституту об'єднаних служб Ноя Сільвія, є штучний інтелект має різновид під назвою «машинний зір», який дозволяє навчити дрон визначати географію та ціль, до якого він прямує. Крім того, такий безпілотник повністю автономний й не потребує зв’язку з супутниками.

Нагадаємо, 2 квітня український безпілотник пролетів понад 1 тис. 200 км, щоб уразити об'єкти в російському Татарстані. Зокрема, сьогодні дрони Головного управління розвідки атакували завод, на якому росіяни збирають іранські дрони-камікадзе «Шахед», маркуючи їх під «Герань-2». Також було ураджено нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську, який входить до десятка найбільших НПЗ росії.

Джерело: CNN