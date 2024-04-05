Японія запровадила нові антиросійські санкції. Фото:

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Японія запровадила нові санкції проти росії за агресію проти України.

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Японський уряд розширив санкції проти рф — із 17 квітня буде заборонено експорт з країни-агресора 164 категорій товарів. Про це оголосило Міністерство економіки та промисловості Японії.

Зазначається, що під заборону потраплять електрообладнання та його частини (зокрема, літій-іонні та нікель-гідридні акумулятори), мінеральне паливо та олії (включаючи моторне мастило для машин), електроінструменти (шліфувальні інструменти для обробки дерева, пробки, твердої гуми, пластику), вироби із нержавіючої сталі, потрійні труби та зварні труби.

Також до санкційного списку внесли деякі види оптичного і вимірювального обладнання, мікротоми й термостати, яхти, спортивні судна, човни, пожежні катери, плавучі доки, бурові та виробничі платформи.

Крім того, з 10 травня до Японії буде заборонено ввозити непромислові алмази російського походження від одного карата.

Нагадаємо, 1 березня японський уряд запровадив санкції проти осіб та організацій, причетних до повномасштабного вторгнення рф в Україну та незаконної анексії Криму. До списку внесли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Зокрема, під санкціями перебувають «Тінькоф банк», дослідно-конструкторське бюро «Новатор», збройний концерн «Калашников», а також кілька машинобудівних заводів.