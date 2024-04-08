Загроза забруднення повітря загрожує Житомирщині через влучання «Шахедів»

Загроза забруднення повітря загрожує Житомирщині. Фото:

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Російські дрони-камікадзе «Щахед» вночі 8 квітня вдарили по обʼєкту інфраструктури на Житомирщині.

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На щастя, ніхто не постраждав. Однак існує пряма загроза забруднення повітря на території Звягельської громади. Місцевих мешканців просять залишатися вдома та не виходити на вулицю. Про це Звягельська міська рада повідомила в соцмережі Facebook.

Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами, — йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. А в дитсадках працюватимуть чергові групи. Туди батьки, яким немає з ким залишити дітей, можуть відправити своїх дошкільнят.

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня російські окупанти запустили по Україні 24 «Шахеди», а протиповітряна оборона працювала у п’яти областях — Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській.

В Одеській області пошкоджено логістично-транспортний об'єкт та АЗС. А на Миколаївщині уламки збитого «Шахеда» пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого були знеструмлені 14 населених пунктів.