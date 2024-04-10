Суд ЄС скасував санкції проти двох російських мільярдерів. Фото:

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Суд Європейського Союзу скасував санкції проти двох російських мільярдерів.

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Генеральний суд скасував включення акціонерів російського «Альфа-Банку» Петра Авена та Михайла Фрідмана до списків осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи. Служителі Феміди ухвалили рішення, що підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала. Про це йдеться у прес-релізі, який опубліковано на сайті суду.

Авен та Фрідман потрапили під санкції після початку російського вторгнення в Україну. Після цього вони вийшли з наглядових структур «Альфа-Банку».

Бізнесмени вирішили оскаржити санкції. Вони заявили, що «жодним чином» не впливають на політику російського диктатора володимира путіна. Однак Рада Євросоюзу вважала, що мільярдери фінансово підтримують диктатуру та виступають за війну проти України. Обидва олігархи після початку війни проживали у Великій Британії та казали, що проти війни.

Також Фрідман і Авен у 2023 році потрапили до санкційного списку США.

Нагадаємо, 5 квітня президент України Володимир Зеленський продовжив нові санкції проти осіб, яких пов’язують з контрабандою. У новому санкційному списку опинилися семеро бізнесменів з громадянством України, Ізраїлю, Румунії, Вірменії та росії.