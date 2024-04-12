У ЗСУ розпочалася почергова ротація бригад. Фото:

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Ракурс

У Збройних силах України відбувається почергова ротація бригад, які з 24 лютого 2022 року виконували завдання у районах бойових дій.

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Командування знайшло можливості для почергової відправки підрозділів на відпочинок попри те, що російська армія тисне на багатьох напрямках. Про це 12 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Зазначається, що таке рішення вдалося ухвалити після перегляду чисельності певних підрозділів, які не брали участі у бойових діях. Звільнених військових направили до бойових частин. Цей процес ротації обіцяють проводити й далі.

У Генштабі додали, що вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

Нагадаємо, у лютому цього року 110-ту окрему механізовану бригаду ім. Марка Безручка, яка два роки обороняла Авдіївку, відправили на ротацію.