рф атакувала в Одесі місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194670-obstril-odesy-vorog-vdaryv-po-vyvedeniy-z-ladu-avtotehnici.html

Ракурс

Армія російської федерації завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі.

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Окупанти намагаються вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. На щастя, минулося без жертв, бо військовослужбовці Збройних сил України на місці удару не було. Про це повідомила прес-служба Сил оборони Півдня.

Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 млн дол., — йдеться в заяві.

Тим часом у прес-службі Одеської залізниці повідомили, що через ракетну атаку на Одесу затримуються поїзди далекого та приміського сполучення:

№ 6201 Роздільна — Одеса

№ 6401 Колосівка — Одеса

№ 6341 Кароліно-Бугаз — Одеса

№ 6253 Вапнярка — Одеса

№ 6403 Мартинівська — Одеса

№ 6404 Одеса — Мартинівська

№ 6272 Одеса — Балта

№ 6304 Кароліно-Бугаз — Одеса

У ДТЕК додали, що в місті також пошкоджені лінії електропередач, через що у Хаджибейському районі Одеси немає світла.

Нагадаємо, російська повітряна атака по Одесі вранці 24 квітня до пошкодження ударною хвилею близько 30 будинків. У будівлях вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. Постраждала 43-річна жінка, яку госпіталізували.