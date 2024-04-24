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рф атакувала в Одесі місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Фото:

Обстріл Одеси — ворог вдарив по виведеній з ладу автотехніці

24 кві 2024, 11:49
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Армія російської федерації завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі.


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Окупанти намагаються вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. На щастя, минулося без жертв, бо військовослужбовці Збройних сил України на місці удару не було. Про це повідомила прес-служба Сил оборони Півдня.

Ворог не шкодує дороговартісних боєприпасів. Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 млн дол., — йдеться в заяві.

Тим часом у прес-службі Одеської залізниці повідомили, що через ракетну атаку на Одесу затримуються поїзди далекого та приміського сполучення:

  • № 6201 Роздільна — Одеса
  • № 6401 Колосівка — Одеса
  • № 6341 Кароліно-Бугаз — Одеса
  • № 6253 Вапнярка — Одеса
  • № 6403 Мартинівська — Одеса
  • № 6404 Одеса — Мартинівська
  • № 6272 Одеса — Балта
  • № 6304 Кароліно-Бугаз — Одеса

У ДТЕК додали, що в місті також пошкоджені лінії електропередач, через що у Хаджибейському районі Одеси немає світла.

Нагадаємо, російська повітряна атака по Одесі вранці 24 квітня до пошкодження ударною хвилею близько 30 будинків. У будівлях вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. Постраждала 43-річна жінка, яку госпіталізували.

Джерело: Ракурс


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