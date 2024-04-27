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Ракурс
Володимиру Майбоженку обрали запобіжний захід, фото: «Парламент.UA»

ДТП у Броварах — голові РВА обрали запобіжний захід

27 кві 2024, 15:58
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Голові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який, вчора, 26 квітня, у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів, обрали запобіжний захід.


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Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою строком на 2 місяці, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Майбоженко отримав підозру за скоєння ДТП з чотирма постраждалими. За інформацією слідства, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Прилад Drager визначив у водія вміст алкоголю 2.31 проміле.

Джерело: Ракурс


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