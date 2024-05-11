Росіяни обстріляли евакуаційне авто поліції. Фото:

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Евакуаційний автомобіль поліції потрапив під російський обстріл у Донецькій області.

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Група поліції «Білі янголи» потрапили під прицільний удар росіян у прифронтовій Красногорівці. Снаряди окупантів поцілили за 100 м від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Однак силовики зуміли швидко вивезти цивільних з-під вогню ворога. Про це Національна поліція України 11 квітня повідомила у Facebook.

Екіпаж поліції «Білий Янгол», ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку, — зазначили у відомстві.

«Білі янголи» — це назва загонів поліцейських, які евакуюють людей з прифронтових населених пунктів.

Як відомо, окупанти упродовж двох місяців штурмують Красногорівку, яке знаходиться на шляху до Курахового. Місто контролюють Сили оборони України.

Нагадаємо, у березні в Красногорівці евакуаційна група «Білий Янгол» врятувала пораненого 72-річного місцевого жителя, який дивом вижив після прильоту ворожого снаряду у будинок. Евакуаційній групі довелося добиратися під обстрілом, бо у місті підіймалися стовпи чорного диму.