Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n195973-rashysty-obstrilyaly-kup-yansk-postrajdala-ludyna-video.html

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Росіяни сьогодні, 4 червня, близько 7.00 обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.

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В результаті, за попередньою інформацією, постраждав чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що на Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.