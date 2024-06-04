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Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: Олег Синєгубов
Рашисти обстріляли Куп’янськ, постраждала людина (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195973-rashysty-obstrilyaly-kup-yansk-postrajdala-ludyna-video.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 4 червня, близько 7.00 обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.
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В результаті, за попередньою інформацією, постраждав чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що на Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
Напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони, — зазначив Синєгубов.
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