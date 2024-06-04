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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: Олег Синєгубов

Рашисти обстріляли Куп’янськ, постраждала людина (ВІДЕО)

4 чер 2024, 10:22
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Росіяни сьогодні, 4 червня, близько 7.00 обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.


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В результаті, за попередньою інформацією, постраждав чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що на Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони, — зазначив Синєгубов.

Джерело: Ракурс


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