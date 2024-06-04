Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n195989-bayden-rozpoviv-yakym-maie-buty-myr-v-ukrayini.html

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Мир в Україні повинен мати гарантію того, що росія ніколи не зможе окупувати українську територію в майбутньому.

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І для цього миру не обов’язково, щоб Україна була членом Північноатлантичного альянсу. Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив в інтерв’ю виданню Time.

Мир виглядає так, щоб росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, вони входять до НАТО. Це означає, що у нас з ними такі самі відносини, як і з іншими країнами, яким ми поставляємо зброю, щоб вони могли захистити себе у майбутньому, — розповів американський лідер.

Байден також заявив, що раніше був одним із тих посадовців, які виступали проти членства України в НАТО. Він розповів, що будучи сенатором та віце-президентом, провів місяць в Україні. На той час в країні, за його словами, «була значна корупція, яка все обтяжувала».

Глава США додав, що якщо Захід «дозволить Україні впасти», то далі впаде Польща і в регіоні продовжиться нестабільна ситуація.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що український президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть безпекову угоду напередодні Саміту миру в Швейцарії, що відбудеться 15−16 червня. На самому Саміті Байден буде відсутнім.

Джерело: Time