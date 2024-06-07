Ірина Сисоєнко, фото: Iryna Sysoenko / Facebook

https://racurs.ua/ua/n196093-shematoz-z-uhylyantamy-eks-nardep-sysoienko-vyyshla-pid-zastavu.html

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Голосіївський райсуд Києва у справі про виготовлення фіктивних довідок про інвалідність призначив екс-нардепу Ірині Сисоєнко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 904 тис. грн.

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Сисоєнко вже внесла гроші та вийшла на волю, повідомляє видання «Громадське» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зазначається, що:

запобіжний захід підозрюваній обрали ще 3 червня;

іншому фігуранту — спільнику, якого разом із Сисоєнко спіймали на гарячому під час передання «відкату» — також призначили тримання під вартою з альтернативою майже 250 тис. грн застави. Він також вийшов з-під варти;

суд також обрав запобіжний захід підозрюваній лікарці — їй призначили нічний домашній арешт.

Нагадаємо, Сисоєнко оголосили підозру у справі про угруповання, яке займалося виготовленням фіктивних довідок про інвалідність, чим, за даними слідства, «заробляло» до 100 тис. дол. США щомісяця.

Джерело: «Громадське»