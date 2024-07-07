рф втратила в Україні вже понад 550 тис. окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n197055-viyskovi-vtraty-rosiyi-perevyschyly-550-tys-okupantiv-infografika.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною перетнули позначку в 550 тис. окупантів.

.

Зокрема, упродовж 6 липня було ліквідовано ще 1 тис. 550 загарбників. Також українські оборонці спалили два танки, 15 бойових броньованих машин, 40 артсистем, одну систему ППО, 50 одиниць автомобільної та 16 — спеціальної техніки. Також було збито 53 ворожих безпілотники різних типів. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив 7 липня у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 550 тис. 990 (+1 тис. 150) осіб,

танків — 8 тис. 155 (+2) од,

бойових броньованих машин — 15 тис. 645 (+16) од,

артилерійських систем — 14 тис. 937 (+40) од,

РСЗВ — 1 тис. 115 (+0) од,

засоби ППО — 879 (+1) од,

літаків — 360 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 тис. 862 (+53),

крилаті ракети — 2 тис. 352 (+1),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20 тис. 103 (+50) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 495 (+16)

Нагадаємо, аналітики ресурсу Deep State зауважили, що динаміка кількості бойових зіткнень з 1 травня цього року продовжує зростати. Середньодобове число зіткнень в травні було 122.1, в червні 124.5, а за липень вже 160.4.