Петиція проти скасування переведення годинників з’явилася на сайті президента

В Україні планують залишити лише зимовий час

https://racurs.ua/ua/n197460-petyciya-proty-skasuvannya-perevedennya-godynnykiv-z-yavylasya-na-sayti-prezydenta.html

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Президента України закликають ветувати нещодавно ухвалений Верховною Радою законопроект № 4201 про обчислення часу, який передбачає відмову від так званого «літнього часу» й залишення лише «зимового».

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Відповідна петиція № 22/230584-еп, автором якої є народний депутат Олексій Гончаренко, опублікована на сторінці електронних петицій на сайті президента України.

У тексті петиції стверджується, що зміни, які передбачає законопроект № 4201, несуть за собою значні проблеми та незручності насамперед для громадян:

тепер згідно «нового часу» світанок влітку наставатиме близько третій години ночі (нині о четвертій ранку), особливо відчутно це буде на сході країни. А сутенітиме відповідно близько 20-ї вечора;

таке рішення не надасть користі і у питанні економії електроенергії, особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на енергосистему з боку росії. Оскільки тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени;

через «зимовий час» Україна матиме цілих дві години різниці з Європою, що буде суттєво впливатиме на ефективність співпраці з партнерами.

Отже, відповідний законопроєкт є абсолютно недоопрацьованим та шкідливим для всієї країни, — наголошує автор петицій й закликає Володимира Зеленського ветувати законопроєкт № 4201 про обчислення часу.

Петиція була опублікована 18 липня. Наразі вона набрала 1 тис. 282 голоси при необхідних для розгляду 25 тис. Для збору голосів петицією залишився 91 день.