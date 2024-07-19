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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українські національні новини»

Зеленський відреагував на замах на Фаріон

19 лип 2024, 21:26
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Володимир Зеленський, президент України, у своєму Telegram-каналі відреагував на скоєний сьогодні, 19 липня, ввечері у Львові замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон.


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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон, — зазначив Зеленський. — Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину.

Він додав, що лікарі зараз борються за життя Фаріон.

Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні близько 19.30 на одній із вулиць Львова невідомий стріляв у Фаріон. Її госпіталізували з пораненням голови.

Джерело: Ракурс


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