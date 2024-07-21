Міноборони рф втратило чверть своїх військових літаків Іл-76. Фото: РосЗМІ

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Міністерство оборони росії втратило чверть своїх військових літаків Іл-76.

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Причиною втрат стало використання неякісних підшипників у шасі. З 2017 по 2022 рік Балашихинськй ливарно-механічний завод закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника. Таким чином були виведені з ладу та призупинена експлуатація п’ятьох літаків. Про це повідомили російські видання «Коммерсантъ» і «Важние истории».

Головне слідче управління Слідчого комітету рф вже порушило кримінальну справу проти керівників підприємства через поставку неякісних підшипників для військово-транспортних літаків.

На кінець 2023 року у Міністерстві оборони росії було 18 літаків Іл-76МД-90А.

Міноборони уклало перший контракт на поставку Іл-76МД-90А у 2012 році. Виробник мав поставити 39 літаків у середньому по 3,6 млрд руб. за штуку до 2018 року. Але у 2020 році було вирішено, що російська армія мала б до 2021 року поставити 13 літаків, а з 2021 набув чинності новий контракт до 2028 року на 14 суден.

Як відомо, Іл-76 — радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. А літак Іл-76МД-90А — глибока модифікація літака Іл-76, який будує Ульянівський завод «Авіастар-СП», що входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації.

Нагадаємо, 12 липня у Підмосковʼї розбився пасажирський лайнер Sukhoi Superjet 100. Загинуло троє людей, які були членами екіпажу. Авіакатастрофа сталася під час тестового вильоту після ремонту.

Джерело: «Коммерсантъ», «Важние истории»