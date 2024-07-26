МАГАТЕ підтвердило проблеми в роботі Південноукраїнської атомної електростанції. Фахівці заявили, що минулого тижня один енергоблок Південноукраїнської АЕС зупиняв роботу через проблему з трансформато

https://racurs.ua/ua/n197685-magate-pidtverdylo-avariu-na-pivdennoukrayinskiy-aes.html

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МАГАТЕ підтвердило проблеми в роботі Південноукраїнської атомної електростанції.

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Фахівці заявили, що минулого тижня один енергоблок Південноукраїнської АЕС зупиняв роботу через проблему з трансформатором. Енергоблок № 2 тимчасово зупинявся через те, що спрацював електричний захист. Про це 26 липня повідомила прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії.

У агентстві зазначили, що коротке замикання пошкодило керамічний ізолятор, і це призвело до витоку мастила, яке загорілося. Після того, як електричне підключення відновили, енергоблок перезапустили.

Енергоблок № 2 почав подавати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин, а досягнув повної потужності майже за добу після зупинки.

Інформація про те, що через аномальну спеку на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму почала з’являтися 18 липня.

Натомість у Міненерго наголошували, що всі АЕС на підконтрольній території працюють у штатному режимі. Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що заяви про аварію на атомній електростанції — «російський фейк».

Нагадаємо, після Саміту миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що деокупація Запорізької атомної електростанції наблизилася. Звільнятимуть «атомку» дипломатичним шляхом й для цього розроблять покроковий план.