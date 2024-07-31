ГУР атакувало російську авіабазу в Сирії. Фото:

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Українська розвідка провела спецоперацію зі знищення російських військ у Сирії.

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Група «Хімік» Головного управління розвідки Міноборони України наприкінці липня здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ російської федерації в Сирії. Специ атакували військову техніку ворога на окупованому ними аеродромі «Кувейрес», що розташований на схід від Алеппо. Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на джерела.

Журналісти отримали відеозаписи, на яких показані головні епізоди атаки. Спершу бійці ГУР знищили російський рухомий комплекс РЕБ, а за тим безпілотниками атакували російські військові обʼєкти на самому летовищі.

Зазначається, що по базі окупантів вдарили наступного дня після зустрічі глави рф володимира путіна з президентом Сирії Башаром Асадом 24 липня.

Аеродром «Кувейрес» контролюється росіянами та використовується у військових цілях з 2015 року.

Нагадаємо, 31 липня підрозділи зі складу сил та засобів ВМС ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони було завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля міста Курськ. Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання.

Джерело: Kyiv Post