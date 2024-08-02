Наслідок російського ракетного удару по лікарні «Охматдит» у Києві, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n197908-tender-na-vidbudovu-ohmatdytu-provedut-zanovo-lyashko.html

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Тендер на відбудову лікарні «Охматдит» скасують і проведуть заново.

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Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, тендер проводитиметься через «Прозоро», до процесу також буде залучено закупівельника МОЗ ДП «Медичні закупівлі», у якого найбільший досвід закупівлі за кошти держбюджету.

Новий конкурс буде оголошено максимум через три тижні, наразі це питання опрацьовується. Міністр зазначив, що наразі жодного договору щодо відбудови «Охматдиту» ще не було підписано.

Жодного договору немає і не було підписано, було питання тільки — розглядалися певні компанії, для того, щоб подати на затвердження. Жодного документа ніхто не підписував, ні зі сторони «Охматдиту», ні зі сторони фонду, ні зі сторони МОЗ, — наголосив він.

Міністр зазначив, що загалом після російського обстрілу лікарні було зібрано такі кошти:

на благодійний рахунок безпосередньо «Охматдиту» надійшло 312 млн грн;

на благодійний фонд лікарні — 378 млн грн;

320 млн грн було зібрано на UNITED24;

100 млн грн виділено урядом з резервного фонду;

уряд Литви перерахував 1 млн дол.

Крім того, уряд Німеччини озвучив намір виділити 10 млн євро, а американський філантроп Говард Баффет допоможе обладнанням на суму орієнтовно 11,2 млн дол.

Сьогодні, провівши консультації з керівництвом «Охматдиту», керівництвом Фонду, прийняте наступне рішення, що благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 липня, на рахунки «Охматдиту», безпосередньо на казначейський рахунок, — заявив Ляшко.

Таким чином, ці кошти стануть державними й буде створено ревізійно-наглядову раду з їх використання та подальшого руху, до якої увійдуть:

шість найбільших благодійників, які перерахували найбільшу суму коштів;

представник МОЗ;

представник «Охматдиту».

Потім вони разом відбирають представників з пацієнтських організацій, антикорупційних організацій, будівельних організацій та інших організацій, щоб загалом не перевищити 15 осіб наглядової ради, — зазначив Ляшко.

Ця рада також має затвердити критерії допуску для учасників тендеру.

Ляшко зазначив, що МОЗ звернулося до поліції з проханням провести перевірку будівельної компанії «Буд-технолоджі», яку раніше за конкурсом обрав благодійний фонд «Охматдит» для відбудови постраждалого корпусу, — виявилося, що на балансі компанії не було техніки для проведення необхідних робіт.