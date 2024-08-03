Рашисти активно застосовують проти України керовані авіабомби, скріншот відео

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росія лише протягом цього тижня застосувала проти України понад 600 керованих авіабомб.

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Про це сьогодні, 3 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, цей щоденний російський терор потрібно спинити «спільними сильними рішеннями».