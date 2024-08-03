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росія лише протягом цього тижня застосувала проти України понад 600 керованих авіабомб.
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Про це сьогодні, 3 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, цей щоденний російський терор потрібно спинити «спільними сильними рішеннями».
Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах — це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами — безпекове рішення, — наголосив він. — Тільки так реально забезпечити захист для наших людей.
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