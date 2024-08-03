Секретна базу ФСБ в окупованій Ялті. Фото: «Атеш»

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Ракурс

Секретний штаб Федеральної служби безпеки рф виявили в окупованій Ялті в Криму.

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Загарбники облаштували пункт управління ФСБ в санаторії «Чорномор'я». Партизани зафіксували на території закладу до 50 людей та близько 15 машин співробітників ворожої спецслужби. Про це рух опору «Атеш» 3 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що на цю базу прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.

Нагадаємо, у липні агент руху опору «Атеш» побував у місті Усть-Кут проник на Іркутський завод полімерів, який спеціалізується на виготовленні пакувальних матеріалів, труб, литих конструкцій та деталей машинобудування, які використовуються для російської військової техніки.

Партизани з’ясували, що росіяни активно встановлюють антидроновий захист на підприємстві, бо бояться нальоту українських безпілотників.