СБУ після масштабного взяття в полон росіян на Курщині готує обмін

https://racurs.ua/ua/n198341-sbu-pislya-masshtabnogo-vzyattya-v-polon-rosiyan-na-kurschyni-gotuie-obmin.html

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В СБУ підтвердили взяття в полон 102 російських військових у курській області, серед полонених є офіцери підрозділу «Ахмат»

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Вчора нами проведена філігранна операція, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому, — повідомив голова СБУ Василь Малюк на спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, ГУР, СЗР та Уповноваженого з прав людини.

Наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні на війні в Україні.

Вже після того, як полонені нададуть свідчення, українська сторона зможе вести перемовини щодо їх обміну з рф.

За його словами, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

Це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, деяких з них росія незаконно утримує ще з 2014 року.