В окупованому Криму розпочалися проблеми з паливом, фото: obshchayagazeta.eu

https://racurs.ua/ua/n198575-pislya-znyschennya-poromu-u-portu-kavkaz-v-krymu-pochalysya-problemy-z-palyvom-foto.html

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Проблеми з паливом розпочалися у тимчасово окупованому Севастополі всього через півдоби після знищення порома з цистернами у порту «Кавказ».

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Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на місцевих жителів.

Зазначається, що у місцевих АЗС вже зник 95-й бензин, а бензин 95 «Ультра» за ніч зріс у ціні на 1,5 рублі.

При цьому російська влада запевняє, що на окупованому півострові нібито є запаси палива на 3−4 місяці.

Але є нюанс: йдеться, швидше за все, про паливо для російських військових та для жнив у сільському господарстві, — наголошує «Крымский ветер». — Тим часом, порт «Кавказ» закритий на невизначений час, тому що треба прибирати затонулий пором і упорядковувати інфраструктуру, яка теж постраждала від вогню та вибухів.

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, у порту «Кавказ» було знищено пором Conro Trader, котрий переправляв до Криму нафту з Новоросійська.