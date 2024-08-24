Російський БпЛА влучив в авто на Сумщині. Фото: прокуратура

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Російські окупанти атакували безпілотником автомобіль цивільних у Сумській області.

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Сьогодні вранці загарбники, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, безпілотником атакували цивільний автомобіль, який рухався по трасі «Кіпті-Глухів-Бачівськ». Внаслідок цього загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина. Про це прокуратура Сумщини повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Голова Есманської громади Сергій Мінаков розповів «Суспільному», що вчора 23 серпня подружжя евакуювало своїх дітей з населеного пункту Сопич. Сьогодні подружня пара перевозила звідти речі.

Нагадаємо, 18 серпня військові армії рф атакували безпілотником цивільний автомобіль у селищі Кіндійка Херсонської області. Поранення різного ступеня отримали п’ятеро цивільних, які перебували в салоні машини.

Джерело: «Суспільне»