МЗС України закликало білорусь відвести війська на безпечну відстань від кордону

МЗС України відреагувало на переміщення військ у білорусі, фото: МЗС

https://racurs.ua/ua/n198656-mzs-ukrayiny-zaklykalo-bilorus-vidvesty-viyska-na-bezpechnu-vidstan-vid-kordonu.html

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Міністерство закордонних справ України сьогодні, 25 серпня, ввечері опублікувало заяву щодо недружніх дій білорусі.

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У ній зазначається, що, за даними розвідки:

збройні сили білорусі під виглядом навчань зосереджують у Гомельській області біля північних кордонів України особовий склад. техніку, танки, артилерію, РСЗВ та ППО;

зафіксовано також найманців колишньої ПВК «Вагнер».

У МЗС наголошують, що проведення навчань поблизу кордону та Чорнобильської АЕС створюють загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

Закликаємо посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню, — зазначили у МЗС.

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

Застерігаємо, що у разі порушення кордону, Україна використає всі необхідні заходи для самооборони, і всі скупчення військ, об'єкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними цілями для ЗСУ, — додали у МЗС.

23 серпня моніторингова група «Беларускі Гаюн», повідомила, що, починаючи з 10 серпня, коли розпочалося перекидання військ, у прикордонній Гомельській області було сконцентроване угруповання чисельністю щонайменше 1 тис. осіб. Зокрема, були перекинуті кілька вертольотів і штурмовиків, а також низка підрозділів з БТРами, танками та ЗРК С-300ПС.