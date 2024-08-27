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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: ДТЕК

У Києві та чотирьох областях скасували екстрені відключення електроенергії — ДТЕК

27 сер 2024, 22:24
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У Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях скасували екстрені відключення електроенергії.


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Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

За командою Укренерго переходимо до графіків стабілізаційних відключень, — вказано в повідомленні.

Екстрені відключення у цих регіонах застосували сьогодні, 27 серпня, вдень через складну ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, завтра, 28 серпня, протягом всієї доби в усіх регіонах України діятимуть дві черги відключень.

Джерело: Ракурс


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