В Україні тривають відключення електроенергії, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n198725-u-kyievi-ta-chotyroh-oblastyah-skasuvaly-ekstreni-vidkluchennya-elektroenergiyi-dtek.html

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У Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях скасували екстрені відключення електроенергії.

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Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

За командою Укренерго переходимо до графіків стабілізаційних відключень, — вказано в повідомленні.

Екстрені відключення у цих регіонах застосували сьогодні, 27 серпня, вдень через складну ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, завтра, 28 серпня, протягом всієї доби в усіх регіонах України діятимуть дві черги відключень.