Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: ДТЕК
У Києві та чотирьох областях скасували екстрені відключення електроенергії — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n198725-u-kyievi-ta-chotyroh-oblastyah-skasuvaly-ekstreni-vidkluchennya-elektroenergiyi-dtek.htmlРакурс
У Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях скасували екстрені відключення електроенергії.
.
Про це повідомила прес-служба ДТЕК.
За командою Укренерго переходимо до графіків стабілізаційних відключень, — вказано в повідомленні.
Екстрені відключення у цих регіонах застосували сьогодні, 27 серпня, вдень через складну ситуацію в енергосистемі.
Нагадаємо, завтра, 28 серпня, протягом всієї доби в усіх регіонах України діятимуть дві черги відключень.