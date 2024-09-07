Російські загарбники втратили вже понад 623 тис. осіб, фото: «ДиалогUA»

https://racurs.ua/ua/n199049-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1270-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 623 тис. 990 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 7 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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