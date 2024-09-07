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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 623 тис. осіб, фото: «ДиалогUA»

Російська армія за добу втратила 1270 осіб (ІНФОГРАФІКА)

7 вер 2024, 08:15
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 623 тис. 990 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 7 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 632 танки;
  • 16 тис. 878 бойових броньованих машин;
  • 17 тис. 774 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 178 одиниць РСЗВ;
  • 942 одиниці засобів ППО;
  • 368 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 14 тис. 784 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 588 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 24 тис. 171 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 37 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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