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Наслідки нічної атаки російських безпілотників, фото: поліція Київської області
На Київщині нічна атака «шахедів» пошкодила сім будинків та автомобіль (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199057-na-kyyivschyni-nichna-ataka-shahediv-poshkodyla-sim-budynkiv-ta-avtomobil-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 вересня, атакували Київщину.
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В результаті пошкодження зазнали будинки місцевих жителів та автомобіль. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Станом на 11.00 в одному з районів пошкоджено сім житлових будинків, дві господарчі споруди, паркани, а також один автомобіль. Окрім цього, сталося загоряння трав’яного настилу, яке оперативно локалізували рятувальники, — зазначають у поліції.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні. Уламки збитого безпілотника згодом виявили біля будівлі Верховної Ради.