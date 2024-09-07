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Ракурс
Наслідки нічної атаки російських безпілотників, фото: поліція Київської області

На Київщині нічна атака «шахедів» пошкодила сім будинків та автомобіль (ФОТО)

7 вер 2024, 12:55
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Російські загарбники сьогодні, 7 вересня, атакували Київщину.


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В результаті пошкодження зазнали будинки місцевих жителів та автомобіль. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Станом на 11.00 в одному з районів пошкоджено сім житлових будинків, дві господарчі споруди, паркани, а також один автомобіль. Окрім цього, сталося загоряння трав’яного настилу, яке оперативно локалізували рятувальники, — зазначають у поліції.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Наслідки нічної атаки російських безпілотників, фото: поліція Київської області

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні. Уламки збитого безпілотника згодом виявили біля будівлі Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


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